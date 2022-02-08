Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu! Nuri Gökhan Bozkır'ın savcılık sorgusu başladı





KEŞİF-İSTİHBARAT TİMİ' BULUNDU

Kitabını yazdığı Ruzi Nazar üzerinden CIA'ya da hizmet veren Altaylı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir isim daha vardı: Aydın Köstem. Köstem'in de tıpkı Bozkır gibi Özel Kuvvetler'de görevli Mehmet Narin ile bağlantıyı sağlayan kişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler Aydın Köstem ve Mehmet Narin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kondu. Savcılığın 20 yıllık Hablemitoğlu suikastı düğümünü çözmeye yaklaştıran son önemli gelişme ise maktulün evinin yakınında iki farklı tarihte ve son olarak cinayetten bir gün önce keşif-istihbarat yaptığı anlaşılan aracın plakasının bulunmasıyla birlikte maktulü takip eden iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi oldu.