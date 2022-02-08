Terör örgütü FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran ilk kişi olan araştırmacıyazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında isimler tek tek belirlenmeye başlandı.
BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN
Ankara'nın Ayrancı semti Portakal Çiçeği Sokak'ta 20 yıl önce gerçekleşen suikastın perde arkası, MİT'in eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ı yakalayıp Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmesiyle hızla aralanmaya başladı. SABAH'ın aldığı bilgilere göre artık aydınlanan Hablemitoğlu suikastı dosyasında bir numaralı şüpheli, FETÖ'nün elebaşı Gülen'den sonraki ikinci isim olan Mustafa Özcan. İkinci şüpheli ise Enver Altaylı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller, alınan ifadeler ve cep telefonlarına ait Historical Traffic Search (HTS) kayıtlarından yola çıkarak FETÖ'nün iki numaralı ismi olan ve Gülen'den sonra örgütün başına geçmek için çabalayan Türkiye İmamı Mustafa Özcan'ın 2002'de Hablemitoğlu ile görüşmeye çalıştığını belirledi. Savcılığın tespitlerine göre bu görüşmeye halen cezaevinde olan FETÖ şüphelisi eski istihbaratçı Enver Altaylı yardımcı oldu. Altaylı'ya bu süreçte yardım eden kişi ise Nizamettin Avşar idi. Bu kapsamda Avşar'a yurtdışına çıkış yasağı kondu.
KEŞİF-İSTİHBARAT TİMİ' BULUNDU
Kitabını yazdığı Ruzi Nazar üzerinden CIA'ya da hizmet veren Altaylı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir isim daha vardı: Aydın Köstem. Köstem'in de tıpkı Bozkır gibi Özel Kuvvetler'de görevli Mehmet Narin ile bağlantıyı sağlayan kişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler Aydın Köstem ve Mehmet Narin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kondu. Savcılığın 20 yıllık Hablemitoğlu suikastı düğümünü çözmeye yaklaştıran son önemli gelişme ise maktulün evinin yakınında iki farklı tarihte ve son olarak cinayetten bir gün önce keşif-istihbarat yaptığı anlaşılan aracın plakasının bulunmasıyla birlikte maktulü takip eden iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi oldu.