Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!

Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı.
Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.
AZ BİR MESAFEMİZ KALDI
Vali Hasan Şıldak, mahsur kalanların durumunun iyi olduğunu belirterek, "Az bir mesafemiz kaldı. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı haberler alacağız" demişti.
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'ndeki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndan hareket eden 3 araçtaki 17 askeri personel ile yolu açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kaz Dağları Milli Parkı'na 25 kilometre mesafede mahsur kaldı.
Bölgeye, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edilmişti.
Mahsur kalan 21 kişiyi kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.