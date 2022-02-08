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    • 09.02.2022 11:29
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    Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!

    Son dakika haberi! Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.

    AJANSLAR
    21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!

    Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı.

    Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.


    AZ BİR MESAFEMİZ KALDI
    Vali Hasan Şıldak, mahsur kalanların durumunun iyi olduğunu belirterek, "Az bir mesafemiz kaldı. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı haberler alacağız" demişti.

    Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'ndeki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndan hareket eden 3 araçtaki 17 askeri personel ile yolu açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kaz Dağları Milli Parkı'na 25 kilometre mesafede mahsur kaldı.

    Bölgeye, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

    Mahsur kalan 21 kişiyi kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

        ÇALIŞMALAR, GECE BOYU ARALIKSIZ DEVAM ETTİ
        Bölgedeki son durumu aktaran Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, mahsur kalan askerler ile belediye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Çalışmalar, gece boyu aralıksız devam etti. Hava ne kadar aşağıda iyi görünse de yukarıdaki hava, bir o kadar kötü. Hala kötü şartlar devam ediyor.

        Makinelerimiz çalışıyor, bir taraftan da havadan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle keşif uçuşu yapıldı. Hava imkanları ile almaya çalışıyorlar. Biz de yerden çalışmalara devam ediyoruz. Az bir mesafemiz kaldı.

        İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı haberler alacağız. Zaten kendileriyle irtibatımız sürekli devam ediyor. Araçları çalışır vaziyette. Bursa'dan Snowtrack, karın üzerinde ilerleyebilen bir araç geldi.

            Bu aracı yukarıya sevk ettik. Kar üzerinden ilerleyerek, bir taraftan da bu imkanı kullanacağız, personeli o şekilde nakletmeyi deneyeceğiz. Ayrıca yaya olarak da AFAD ve jandarma ekiplerinin arama- kurtarma ekiplerini yönlendirdik.

            Bu ekiplerin de yukarıya ulaşmasını bekliyoruz. Tabii yolda kar kaplı olduğu için paletli araçlar yavaş ilerliyor. Çıkış saatleri buluyor, zaman alıyor" diye konuşmuştu.



            ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ DEVREDE
            Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kazdağları'ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi." denildi.

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            Haberler Güncel Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!
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