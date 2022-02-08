Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!

ÇALIŞMALAR, GECE BOYU ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Bölgedeki son durumu aktaran Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, mahsur kalan askerler ile belediye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Çalışmalar, gece boyu aralıksız devam etti. Hava ne kadar aşağıda iyi görünse de yukarıdaki hava, bir o kadar kötü. Hala kötü şartlar devam ediyor.