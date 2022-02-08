Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitim hayatı olumsuz yönde etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 9 Şubat 2022 tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
Yarın Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı?
Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması gelmedi. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.
GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
Son dakika haberine göre İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de Adana ve Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.