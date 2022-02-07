Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde vatandaşlar tarafından On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı ne kadar? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Şans oyunlarını yakından takip edenler ve oynayanlar tarafından On Numara çekiliş sonuçları merak ediliyor ve büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
7 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başlayacak ve sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.