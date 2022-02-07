Nakiller ne zaman açılacak? 7 Şubat 2022 Pazartesi lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları!

2. dönem geldi çattı. Bu nedenle nakil işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil işlemleri hakkında son dakika açıklama yapıp yapılmadığı merak edildi. Peki, MEB 2. dönem lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Nakiller ne zaman açılacak? 7 Şubat 2022 Pazartesi lise, ortaokul nakilleri açıldı mı? İşte e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları!
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.
Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;