Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Millet İttifakı'ndan bomba patladı: Adını da değiştiriyoruz

    6 Muhalefet Partisi, Millet İttifakı adı altında işbirliği kararı aldı. Fakat liderler şu ana kadar aynı masaya dahi oturamadı. Davutoğlu da bombayı patlattı: İttifakın adını da değiştiriyoruz.

    Takvim
    Altını oydu!

    6 Muhalefet Partisi, Millet İttifakı adı altında işbirliği kararı aldı. Fakat liderler şu ana kadar aynı masaya dahi oturamadı. Davutoğlu da bombayı patlattı: İttifakın adını da değiştiriyoruz.

    Erdoğan'a karşı 6 parti birleşti. Fakat liderleri bir araya gelemedi. Masada kimi yaş, kimi boy sırası, kimi de ayakkabı numarası istedi. Davutoğlu ise ittifakın adını beğenmedi.

    CHP'nin kanalına gitti. Şok bir teklifle masayı devirdi: Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Farklı isimler var ama şimdi açıklamam...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Liderlerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları
    Haberler Güncel Millet İttifakı'ndan bomba patladı: Adını da değiştiriyoruz
        SON DAKİKA