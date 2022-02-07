6 Muhalefet Partisi, Millet İttifakı adı altında işbirliği kararı aldı. Fakat liderler şu ana kadar aynı masaya dahi oturamadı. Davutoğlu da bombayı patlattı: İttifakın adını da değiştiriyoruz.

Erdoğan'a karşı 6 parti birleşti. Fakat liderleri bir araya gelemedi. Masada kimi yaş, kimi boy sırası, kimi de ayakkabı numarası istedi. Davutoğlu ise ittifakın adını beğenmedi.

CHP'nin kanalına gitti. Şok bir teklifle masayı devirdi: Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Farklı isimler var ama şimdi açıklamam...