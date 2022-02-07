Askeri Araçlar ve Milli Savunma Sanayisine EUROLAB Laboratuvar Onay Veriyor

Savunma sanayi, her zaman bir ülkenin askeri gücü için gerekli olan stratejik, taktik, savunma ve taarruz amaçlı ateşli sistemleri tasarlayan, geliştiren ve üreten bir sanayi olmuştur. Gelişen teknolojiler ile birlikte savunma sanayi büyük bir ivme kazanmıştır ve üretici firmalar bir yandan yürürlükte olan yasal düzenlemeler bir yandan da ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde ürünlerinin performansını ve kalitesini yükseltmek gayreti içindedir.

Bu noktada EUROLAB, çok önemli bir işlev üstlenmiş durumdadır. Sahip olduğu akreditasyonlara dayanarak üretici firmaların ihtiyaç duyduğu her türlü test, ölçüm, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme hizmetlerini vermekte ve bu firmaların uluslararası pazarlarda önünü açmalarına destek olmaktadır.

EUROLAB, bu alanda Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üyeliğine kabul edilerek, gücünü ve başarısını kanıtlamıştır. EUROLAB, çabaları ile, ülkemiz savunma, havacılık ve uzay sektöründe, yerlilik oranının arttırılmasına, ülkemizin bugün için mevcut olmayan kritik teknolojilere kavuşturulmasına ve ülkemizin uluslararası alanda üst seviyelere çıkmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla, EUROLAB laboratuvarlarında, son teknoloji ile donatılmış cihaz ve ekipmanlar kullanılmaktadır ve bu cihaz ve ekipmanları kullanan eğitimli ve deneyimli, güçlü bir çalışan kadrosu oluşturulmuştur. Bu gayretlerin bir sonucu olarak EUROLAB, dünyada gerçekleştirilen askeri, havacılık ve otomotiv endüstrisi testlerinin hemen hemen yüzde 60'nı ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır.





Bugün ülkemiz savunma sanayi, dünyada az sayıda ülkenin elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir. Savunma sanayindeki üretim gücünün, potansiyelinin ve yeteneklerinin uluslararası platforma taşınmasında EUROLAB laboratuvarlarının büyük katkısı olmaktadır. Bugün EUROLAB laboratuvarlarında, sadece askeri ekipman ve malzemeler ya da çevresel ve elektriksel testler değil, uzay koşulları simülasyonu, kritik hava koşulları ve kimyasal testlere kadar hemen her alanda çalışmalar yapılmaktadır. EUROLAB'ın bu başarıları sayesinde, ülkemizde savunma ürünleri kalitesi ve performansı giderek yükselmekte ve ülkemiz savunma sanayii, daha da güçlenmektedir. Üretilen birçok askeri ürün, sahada büyük başarı kazanmakta ve ülkemizin küresel bir güç olduğu algısı aynı oranda artmaktadır. Savunma sanayi ürünlerinde yakın zamana kadar yüzde 20'lerde olan yerlilik oranı, bugün neredeyse yüzde 80'lere çıkmış durumdadır.

EUROLAB, ülkemizde ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmeler için sayısız test, ölçüm, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme çalışmaları yapmaya devam etmektedir ve bu alanda öncü olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.

