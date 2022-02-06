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    Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi...

    15 tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri vaka sayılarının artmasıyla birlikte sömestr takviminde bi değişiklik olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. 2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda yarı yıl tatili 21 Ocak'ta başlamıştı. Tatilin uzayıp uzamayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamada bulundu. Peki, Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi...

    takvim.com.tr
    Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü 2022?

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri, tatilin uzayıp uzamayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi...

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

        Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

        İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti:

        "İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız."
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