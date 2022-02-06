Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri, tatilin uzayıp uzamayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.