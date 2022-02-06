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    • 06.02.2022 10:39
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    Yarın Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat Pazartesi Isparta, Kars, Aksaray'da kar tatili var mı? Okullar 5 gün tatil mi? Valilik açıklamaları...

    Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, yarın Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat Pazartesi Isparta, Kars, Aksaray'da kar tatili var mı? Okullar 5 gün tatil mi? Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Yarın Isparta’da okullar tatil mi? 7 Şubat Pazartesi Isparta, Kars, Aksaray’da kar tatili var mı?

    Isparta'da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler valiliklerden gelen kar tatili açıklamalarından dolayı kendi şehrinde okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Peki, Yarın Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat Pazartesi Isparta, Kars, Aksaray'da kar tatili var mı? Okullar 5 gün tatil mi? Valilik açıklamaları...

    7 ŞUBAT PAZARTESİ KARS, AKSARAY'DA KAR TATİLİ VAR MI?

    Kars ve Aksaray'da kar tatili hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? KAÇ GÜN?

    Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi.

        Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun bugün gerçekleştirilen toplantısı sonrasında alınan karar, şöyle duyuruldu:

        "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

        5 GÜNLÜK RAPOR

        5 günlük hava tahmini raporlarına göre ise çarşamba günü yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Ülkenin batı kesimlerinde ise pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Salı günü ise bulutlar yerini yağışlara bırakacak.

        ÇIĞ RİSKİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        3 İLE KRİTİK UYARI

        Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bazı illerimiz için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Van, Hakkari ve Muş için yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 2, Muş 1, Bitlis 0 ve Hakkari'de eksi 2 derece olması beklenmektedir.

        Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir".
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