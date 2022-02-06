Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredim neden yatmadı?

KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, Şubat ayı itibariyle gündemde yer alıyor. Son olarak, Bakan Kasapoğlu ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı toplu KYK ödemelerinin aralık sonunda yapıldığını bildirmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamlarına göre gerçekleşiyor. Peki, KYK Şubat ayı kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredim neden yatmadı? İşte merak edilenler!
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Burs/ kredi alan öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.5550 TL