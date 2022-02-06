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    • 06.02.2022 09:12
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    Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredim neden yatmadı?

    Şubat ayı KYK kredi-burs ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz ay Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, başvuran ve şartları taşıyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yapılan KYK burs/kredi ödemeleri başlamıştı. Şimdi gözler şubat ayı KYK ödemelerine çevrildi. Öğrenciler arama motorlarında, "KYK kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredim neden yatmadı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak?

    KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, Şubat ayı itibariyle gündemde yer alıyor. Son olarak, Bakan Kasapoğlu ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı toplu KYK ödemelerinin aralık sonunda yapıldığını bildirmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamlarına göre gerçekleşiyor. Peki, KYK Şubat ayı kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredim neden yatmadı? İşte merak edilenler!

    BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

    Burs/ kredi alan öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

    Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

    Lisans: 850 TL

    Yüksek Lisans: 1.700 TL

    Doktora: 2.5550 TL



        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

        Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Güncel Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? KYK kredim neden yatmadı?
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