İslam dünyası arama motorları üzerinden Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ibadetleri neler? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken, ibadetler yapılırken Recep ayı ile ilgili bilgiler de merak edilmeye başlandı ve Eyyamı biyd orucu ile ilgili ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
RECEP AYI 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 14 Şubat, 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani 2 hafta sonra itibaren Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.
Recebi Şerif ayındaki Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:
Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ
Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir."
(Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)
Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."
(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)
(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)