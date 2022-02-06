Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ibadetleri neler?

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ



Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir."

(Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)