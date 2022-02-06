Nisan ara tatili ne zaman? MEB okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte? 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu!

MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.



