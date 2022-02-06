CHP'li Mudanya Belediye'sinin 7.5 yılda ilk etabı şok etkisi oluşturdu! Hayri Türkyılmaz'ın sözde prestij projesi ucubeye benzetildi

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi.
Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti. Ancak o proje aradan geçen 7.5 yıla rağmen tamamlanamadı.
PROJESİYLE HİÇ ALAKASI YOK
Projenin ilk etabının bittiğini açıklayan Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılışa hazırlanıyor. Ancak kamuoyuna tanıtılan ilk etap, kentte büyük şaşkınlık ve hayal kırıklına neden oldu.