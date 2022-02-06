CHP'li Mudanya Belediye'sinin 7.5 yılda ilk etabı şok etkisi oluşturdu! Hayri Türkyılmaz'ın sözde prestij projesi ucubeye benzetildi

Sabah'ın haberine göre proje görselleriyle hiç ilgisi olmayan tesisler, Mudanyalılar tarafından "ucubeye" benzetildi. Estetikten uzak, kullanışsız ve kötü mimarisi ile ön plana çıkan kafe, restoran ve sosyal tesis binaları için, "Boşa harcanmış milli servet" yorumları yapıldı.

DENİZ DEĞİL DUVAR MANZARASI