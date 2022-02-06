ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.

Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.