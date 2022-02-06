Açık lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11 Şubat'a kadar açık lise kayıtlarını almaya devam ederken bir yandan da kayıt işlemlerini tamamlayanlar öğrenciler tarafından AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ DÜZENLENECEK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır.