14 Şubat hangi gün? 14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyarlarca insan her sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor ve planlarını şimdiden yapmak istedikleri için 2022 yılında hangi güne geldiğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Her sene tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.