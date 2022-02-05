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    Muhalefet güç birliği yapmak için kolları sıvadı! Ancak buluşma "yersiz" kaldı!

    Muhalefet buluşmaya karar verdi. Ancak bir türlü bir araya gelemedi! Çünkü hiçbiri yerini beğenmedi! Çözüm ise Kılıçdaroğlu’ndan geldi: Çok yakında yuvarlak masa etrafında buluşacağız!

    Komik soon

    6 Muhalefet partisi güç birliği yapmak için kolları sıvadı! Ancak buluşma "yersiz" kaldı! Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, oturacak yer konusunda anlaşamadı. Birbirlerinin yaş sıralamasına ve boy sırasına bile baktı! Ancak bu da çözüm olmadı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu balıkçı masasında bulan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni bir çözüm ortaya attı. Yeni bir buluşma yapacaklarını açıkladı. "Çok yakında bir araya geleceğiz. Yuvarlak masa etrafında hep beraber oturacağız" ifadesini kullandı. Sosyal medya sallandı. Espriler ardı ardına patladı!

    YUVARLAK masa ittifakı!
    MASADA bile buluşamıyorlar bir de ülke yönetecekler!
    METAVERSE'DE boş masa varmış!
    BALIKÇI Kahraman'da yer var.
    KÖŞE kapmaca oynayamazlar.

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    Haberler Güncel Muhalefet güç birliği yapmak için kolları sıvadı! Ancak buluşma "yersiz" kaldı!
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