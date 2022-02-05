Kalyon Şirketler Grubu’nun kurucularından Ahmet Kalyoncu Ankara'da toprağa verildi

Bir süredir akciğer hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Süreyyapaşa Hastanesi'nden tedavi gören Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu (77) perşembe günü vefat etti.

Ahmet Kalyoncu için dün Ankara'da tören düzenlendi. 4 çocuk 11 de torun sahibi olan Kalyoncu, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu taziyeleri kabul ederken, törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski bakanlar Ahmet Arslan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, milletvekilleri ve sevenleri katıldı.



ÖMER ÇETİN