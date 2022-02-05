Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte tarihler

Şubat ayının ilk günleriyle birlikte cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Cemrenin düşeceği tarih oldu. Baharın müjdecisi olarak tarif edilen cemrenin ne zaman toprağa düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarihler belli oldu. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar...