Zonguldak - Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni yarın yapılacak. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.
Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.