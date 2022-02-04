Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2022 07:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 07:06
    ABONE OL

    Rüşvetçi CHP Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin ve yardımcılarının servetlerine servet kattığı ortaya çıktı!

    Rüşvet skandalıyla gündemden düşmeyen CHP’li Bilecik Belediyesi’nde incelemeler sürerken, Başkan Şahin ve yardımcılarının kısa süre içerisinde mal varlıklarında ciddi artış olduğu iddia edildi. CHP'li Şahin'in oturduğu sitedeki villayı geçtiğimiz aylarda satın aldığı öğrenildi. Şahin ise yaptığı açıklamada, villayı kendisine kardeşinin aldığını söyledi. Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses ile ilgili ise, bir ev ve bir işhanı satın aldığı iddia edildi.

    Rüşvetçiler vatandaşın sırtına binip köşeyi döndü!

    Bilecik Belediyesi, 2019 yılında başlayan CHP dönemi ile birlikte, sayısız kaos ve skandala ev sahipliği yaptı. Son olarak yaşanan olayda, CHP'li Başkan Semih Şahin yönetimindeki Bilecik Belediyesi, esnaf, müteahhit ve iş insanlarından alınan yüklü miktarlarda rüşvetle gündeme geldi.

    CHP'li danışman Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanınca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvet skandalının yankıları sürerken, yaşanan olay karşısında suspus olan Başkan Şahin ve İyi Partili Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in mal varlıklarında ciddi oranda artışların yaşandığı gündeme geldi.

    CHP'li Şahin'in oturduğu sitedeki villayı geçtiğimiz aylarda satın aldığı öğrenildi. Şahin ise yaptığı açıklamada, villayı kendisine kardeşinin aldığını söyledi. Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses ile ilgili ise, bir ev ve bir işhanı satın aldığı iddia edildi.

        DAHA TEK KELİME ETMEDİ
        Bilecik'te geçtiğimiz yaz 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda fotoğraf çektiren vatandaşları kastederek, hükümet değiştiği zaman hepsinin yargılanacağını söyleyen ve halkı açıkça tehdit eden İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses de, 200 bin dolarlık rüşvet skandalı sonrası tek kelime etmeyen isimlerin arasında yer aldı. Çok sayıda vatandaş, Gürses'in yakın zamanda mal varlığında hızlı bir yükseliş olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.

        EV VE İŞHANI ALDIĞI İDDİASI
        17-25 Aralık sürecinden sonra, FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve daha sonra paniğe kapılarak paylaşımını silen Ahmet Gürses, rüşvet olaylarından sonra hızla artan mal varlığı ile gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bileciklilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Ahmet Gürses'in yakın zamanda 750 bin liraya bir ev ve fiyatı belirtilmeyen bir işhanını satın aldığı iddia edildi. Gürses, tıpkı rüşvet skandalı sonrası yaptığı gibi, bu iddialar karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDP’den zaman ayarlı provokasyon!
        Haberler Güncel Rüşvetçi CHP Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin ve yardımcılarının servetlerine servet kattığı ortaya çıktı!
            SON DAKİKA