Rüşvetçi CHP Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin ve yardımcılarının servetlerine servet kattığı ortaya çıktı!

Bilecik Belediyesi, 2019 yılında başlayan CHP dönemi ile birlikte, sayısız kaos ve skandala ev sahipliği yaptı. Son olarak yaşanan olayda, CHP'li Başkan Semih Şahin yönetimindeki Bilecik Belediyesi, esnaf, müteahhit ve iş insanlarından alınan yüklü miktarlarda rüşvetle gündeme geldi.
CHP'li danışman Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanınca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvet skandalının yankıları sürerken, yaşanan olay karşısında suspus olan Başkan Şahin ve İyi Partili Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in mal varlıklarında ciddi oranda artışların yaşandığı gündeme geldi.
CHP'li Şahin'in oturduğu sitedeki villayı geçtiğimiz aylarda satın aldığı öğrenildi. Şahin ise yaptığı açıklamada, villayı kendisine kardeşinin aldığını söyledi. Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses ile ilgili ise, bir ev ve bir işhanı satın aldığı iddia edildi.