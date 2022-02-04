Ramazan ayı ne zaman 2022? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Arama motorları üzerinden en fazla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre her yıl heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu. Müslüman vatandaşlar ilk orucu tutmaya ne zaman başlayacaklar? İşte tüm bilgiler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba