Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazananların isim listesi belli oldu mu, nasıl nereden öğrenilir? Kazanlardan olmak ve büyük ödülleri yakalamak isteyenler Nescafe çekilişlerine katılmaya devam ediyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Nescafe 4. dönem çekiliş sonucunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ve talihli isimleri sorgulamak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ayrıntılar…
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.