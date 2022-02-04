Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazananların isim listesi belli oldu mu, nasıl nereden öğrenilir? Kazanlardan olmak ve büyük ödülleri yakalamak isteyenler Nescafe çekilişlerine katılmaya devam ediyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Nescafe 4. dönem çekiliş sonucunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ve talihli isimleri sorgulamak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ayrıntılar…