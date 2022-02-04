Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2022 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 10:21
    ABONE OL

    Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazananların isim listesi…

    Nefesler tutuldu ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu yer alıyor. Vatandaşlar tarafından ilk 3 çekilişi büyük ilgi gören ve 4’üncünün çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve şimdi ise gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Başta lüks otomobil olmak üzere kazananlara pek çok ödül sunan Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Talihli omanın hayalini kuranlar Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazanan isim listesine ulaşmak istiyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazananların isim listesi belli oldu mu, nasıl nereden öğrenilir? Kazanlardan olmak ve büyük ödülleri yakalamak isteyenler Nescafe çekilişlerine katılmaya devam ediyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Nescafe 4. dönem çekiliş sonucunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ve talihli isimleri sorgulamak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ayrıntılar…

    NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

    Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.

    Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.

    Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

        2022 NESCAFE ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ NELER?

        Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’nin kanunsuz yardım çalışmasına soruşturma
        Haberler Güncel Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Kazananların isim listesi…
            SON DAKİKA