MEB tarafından gerçekleştirilen nakil işlemleri, Anadolu Lisesi'nden Meslek Liselerine, Meslek'ten ise Anadolu Liselerine yapılıyor. 2022 yılı lise nakilleri için gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Nakil işlemleri açıldı mı? 2022 MEB lise, ortaöğretim nakil başvuruları başladı mı, ne zaman? 2. dönem e Okul nakil kontenjanları 2022!
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.
Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
• Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.