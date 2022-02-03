Son dakika: Yunanistan'ın elbiselerini soyup çıplak halde Türkiye'ye ittiği göçmenlerdeki donarak ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Ukrayna'ya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenlerin donarak ölmesine neden olması ile ilgili sert konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklaması:

"Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz."