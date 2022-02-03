Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli! Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Arama motorları üzerinden bu soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Evde pratik bir şekilde hazırlanan ve yiyenler için tadı damakta kalacak, çıtır çıtır kandil simidi tariflerini mahlepli ve mahlepsiz olarak haberimizde bulabilir, siz de deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.
REGAİP KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu