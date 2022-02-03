Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.







ZELENSKY İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile baş başa görüşme yaptı.





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Başkan Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.