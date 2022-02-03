1. cemre ne zaman düşer 2022? İlk cemre hangi tarihte düşecek? Havaya, suya, toprağa cemrenin düşeceği tarih merak konusu oldu ve vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla araştırır oldu. Soğuk havalardan bıkan ve ısınmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar cemrenin havaya suya ve toprağa düşeceği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
1. CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.