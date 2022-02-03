1. cemre ne zaman düşer 2022? İlk cemre hangi tarihte düşecek? Havaya, suya, toprağa cemrenin düşeceği tarih merak konusu oldu ve vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla araştırır oldu. Soğuk havalardan bıkan ve ısınmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar cemrenin havaya suya ve toprağa düşeceği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...