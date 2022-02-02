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    • 02.02.2022 10:14
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    • 02.02.2022 10:14
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    Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? 2022 Üç aylar duası ve tesbihi!

    Mübarek üç aylardan biri olan Recep ayı tüm bereketiyle geldi. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerek üç aylarla ilgili bazı merak edilen konular araştırılmaya başlandı. Üç aylarda Müslümanlar oruç tutmak ile ilgili akıllardaki sorulara cevap arıyor. Bu mübarek ayları dualarla ve ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar üç aylarda okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri araştırıyor. Peki, Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? İşte 2022 Üç aylar duası ve tesbihi!

    takvim.com.tr
    Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur?

    Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerek üç aylar tüm faziletiyle başladı. Vatandaşlar bu ayı dualarlar ve ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki üç aylar duası hangileri? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu? Bu mübarek ayda üç aylar tesbihi de çekilebiliyor. Üç aylar tesbihi nasıl çekilir sorusuna da haberimizden yanıt bulabilirsiniz.

    ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

    Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu ve üç aylarda tutulan oruçlarla ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

    ÜÇ AYLAR OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

    Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

        ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

        Recep ayı başlangıcıyla beraber Üç Aylar tesbihi çekiliş şekli ve okunacak tespih duaları şu şekilde;

        RECEB AYI

        10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
        10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
        10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

        ŞABAN AYI

        10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
        10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
        10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

        RAMAZAN AYI

        10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
        10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
        10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

        ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

        Selman-ı Farisi sorar:

        -Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

        Efendimiz (sav) :

        -'Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced'

        Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

        Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'

        Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

        3 AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

        Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor.

        Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar'ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

        Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
        Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır.
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        Haberler Güncel Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? 2022 Üç aylar duası ve tesbihi!
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