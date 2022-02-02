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    • 02.02.2022 11:57
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    Recep ayının ilk gününde okunacak dualar nelerdir? Recep ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılmalıdır?

    Üç aylar bugün başladı. Mübarek gecelerle dolu olan bu aylarda ibadet vazifelerini yerine getirmek isteyenler araştırma yapıyor. Bu kapsamda da Üç aylarda yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir sorusunun yanıtı en merak edilenlerin arasında bulunuyor. Peki, Recep ayının ilk gününde okunacak dualar nelerdir? Recep ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte 3 aylarda yapılması gereken ibadetler...

    Recep ayının ilk gününde okunacak dua

    Recep ayı bugün yani 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Müslümanlar üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bu aylarda yapılacak ibadetler merak konusu oluyor. İslam alemi için çok önemli olan bu aylarda okunacak dualar ve yapılması gerekenler çok araştırılıyor. Peki, Recep ayının ilk gününde okunacak dualar nelerdir? Recep ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte detaylar...

    RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR

    Recep ayının ilk on gününde okunacak dua:

    "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

    Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.

    ➡Recep ayının ikinci on gününde okunacak dua:

    "Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

    Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

    ➡Recep ayının üçüncü on gününde okunacak dua:

    "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

    Ardından yüz defa: Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

    ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

    Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, Hz.Peygamber'in (s.a.) uygulamaları arasında sayılmamıştır. Ramazan, zaten farz olan orucun tutulduğu aydır. Üç ayların Ramazan'dan önceki iki ayda tutulan oruçların bir amacı da Ramazan'a ve oruca ruhen hazırlıktır. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        ÜÇ AYLAR NAMAZI

        Bu mübarek aylarda bilhassa Kandil gecelerinde müminlerin nafile namazlar kılması çok faziletlidir.

        Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

        "Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

        Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

        "Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

        Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

        "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

        Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl.

        Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)

        Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm

        Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.
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