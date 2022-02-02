Recep ayı bugün yani 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Müslümanlar üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bu aylarda yapılacak ibadetler merak konusu oluyor. İslam alemi için çok önemli olan bu aylarda okunacak dualar ve yapılması gerekenler çok araştırılıyor. Peki, Recep ayının ilk gününde okunacak dualar nelerdir? Recep ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte detaylar...
RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR
Recep ayının ilk on gününde okunacak dua:
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.
➡Recep ayının ikinci on gününde okunacak dua:
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.
➡Recep ayının üçüncü on gününde okunacak dua:
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Ardından yüz defa: Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.
ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, Hz.Peygamber'in (s.a.) uygulamaları arasında sayılmamıştır. Ramazan, zaten farz olan orucun tutulduğu aydır. Üç ayların Ramazan'dan önceki iki ayda tutulan oruçların bir amacı da Ramazan'a ve oruca ruhen hazırlıktır. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.