Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri nedir? MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? Arama motorları üzerinden binlerce öğrencinin merakla sorguladığı sorular arasında yer alıyor. Okullarda ikinci dönemin başlamasına az bir zaman kala devlet okullarında okuyan ve okulunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler lise nakilleri başvurularına ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki konuyla ilgili MEB açıklaması geldi mi?
2022 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 TARİHİ NEDİR?
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
Merkezî sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkânı sağlandı.