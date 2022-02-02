Kadir Suresi okunuşu ve anlamı! 2022 Kadir Gecesi hangi tarihte başlayacak? Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?

Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün, tarihte idrak edilecek? Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? 2022 yılı Diyanet dini günler takvimine göre üç aylar Recep ayıyla birlikte 2 Şubat yani bugün başladı. Tüm illerden vatandaşlar Kadir Gecesi'nin 2022 tarihini de merak ederek araştırır oldu. Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olmasıyla büyük önem taşıyan Kadir Gecesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı...
2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, gelecek yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.
Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.