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    • 03.02.2022 01:02
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    İstanbul Bakırköy’de İETT durağında elektrik kaçağı! Akıma kapılan köpek telef oldu

    Son dakika haberleri... İETT otobüsleri İstanbul'da çileye dönüşürken bu kez skandalın adresi Bakırköy'de bulunan bir İETT durağı oldu. Florya Caddesi’ndeki Harmanlar İETT otobüs durağında elektrik kaçağı meydana geldi. Bu sırada o noktadan geçen bir köpek elektrik akımına kapıarak telef oldu.

    İstanbul Bakırköy’de İETT durağında elektrik kaçağı! Akıma kapılan köpek telef oldu

    İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu.

    Alınan bilgiye göre, Florya Caddesi'ndeki Harmanlar İETT otobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik kaçağı meydana geldi. Bu sırada oradan geçen bir köpek elektrik akımına kapıldı.

    KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
    Köpek orada can verirken sahibi başında uzun süre gözyaşı döktü.

    Olay yerine gelen görevliler, durakta yer alan panodaki elektrik akımını kesti.

    Durağın çevresine de güvenlik şeridi çekildi.

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    Haberler Güncel İstanbul Bakırköy’de İETT durağında elektrik kaçağı! Akıma kapılan köpek telef oldu
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