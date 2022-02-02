On bir ayın sultanı Ramazan ayının da içerisinde yer aldığı üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü yani bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda özellikle "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...