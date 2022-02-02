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    • 02.02.2022 09:04
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    Bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

    Rahmet ve bereket ayları olarak anılan üç aylar bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara kavuşmanın sevincini yaşarken bu mübarek aylar içerisindeki ilk kandilin tarihi de merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle Regaip Kandili ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı için yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte detaylı bilgi...

    Bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının da içerisinde yer aldığı üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü yani bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda özellikle "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    Yarın yani 3 Şubat 2022 Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

        Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
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        Haberler Güncel Bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
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