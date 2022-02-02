Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2022 01:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 11:22
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.50'de Kiev'e gitti. Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." dedi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararını değerlendiren Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların ölümüyle ilgili Avrupa'nın sessiz kaldığına dikkat çekti.

    Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor

    Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.50'de Kiev'e gitti. Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde Karadeniz'deki yükselen tansiyonu düşürecek adımlar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Ortak gündemimizde önemli bölgesel, uluslararası konularda fikir teatisinde bulunacağız.


    UKRAYNA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
    10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu hedefe bizi ulaştıracağına inanıyorum.

    RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
    Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırmlar, Turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'deki görüşmelerde bu konu da üst sıralarda yer alacaktır.




    SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ
    Soru: Putin ziyareti ne zaman olacak?

    Bugün sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri 'işgalden yana değiliz' ifadelerini hep kullanıyorlar.



    KABİL HAVALİMANI
    Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef neyi, nerede, nasıl ifade edeceklerini belirlemiş değiller. Kabil Havalimanı'na 777 uçağın inmesi, içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde bir çok yolcunun bulunması süreci biraz olumsuz etkiledi. İşin olumlu gelişmesi halinde Karar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz.

        Soru: İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ne zaman olacak?

        İSRAİL CUMHURBAŞKANI MART'TA TÜRKİYE'YE GELECEK

        Mart ayının ortalarında Ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi çok daha iyi bir zemine oturtmanın gayreti içinde olacağız. Bu yaklaşımımız İsrail tarafında da mevcuttur. Sayın Herzog'un ziyareti öncesi iki ülke temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri olacak.


        Soru: Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı hakkında neler düşünüyorsunuz?

        BİZİM MAHKEMELERİMİZİ TANIMAYANLARI BİZ DE TANIMAYIZ
        Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

        Soru: Yunanistan'ın mültecilere zulmü hakkındaki düşünceleriniz neler?

        İNSANLARIN ÖLÜME TERK EDİLMESİNE AVRUPA SESSİZ KALDI
        Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz.


        BAŞKAN ERDOĞAN'IN UKRAYNA PROGRAMI
        Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

        Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

        Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.



        UKRAYNA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN 30'UNCU YILI
        İki ülke ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olacak.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de bir araya gelecek. Ziyarette yeni iş birliği adımlarının atılması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın da imzalanması öngörülüyor.



            RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
            Ancak görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna arasındaki tırmanan gerginlik olacak. Erdoğan ve Zelenskiy, Moskova-Kiev hattındaki tansiyonun düşmesi için neler yapılabileceğini değerlendirecek.

            Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'e 'bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması' için mesaj vermesi bekleniyor.



            PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK
            Erdoğan, krizin diğer tarafındaki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'i de yakın zamanda Türkiye'de ağırlayacak ve barışın sağlanması için Putin'e de aynı mesajları verecek.

            TÜRKİYE, UKRAYNA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN TESİSİNİN 30. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
            Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik ortak Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutladığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini vurguladı.

            Bakanlık, Türkiye'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

            Açıklamada, Ukrayna ile ilişkilerde karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatler temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme yaşandığı, bu durumun, bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğu belirtilerek, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamakta, Donbas'ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır." denildi.

            Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk ve iş birliği köprüsü kuran Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabaların Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "Bugün Kiev'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."

            TÜRKİYE VE UKRAYNA, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 30. YILINI KUTLUYOR
            Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 3 Şubat 1992'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

                Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

                "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı. İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

                Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçildi. Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yılı münasebetiyle bugün, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK Kiev'de toplanacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar
                    SON DAKİKA