Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.50'de Kiev'e gitti. Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde Karadeniz'deki yükselen tansiyonu düşürecek adımlar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ortak gündemimizde önemli bölgesel, uluslararası konularda fikir teatisinde bulunacağız.
UKRAYNA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu hedefe bizi ulaştıracağına inanıyorum.
RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırmlar, Turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'deki görüşmelerde bu konu da üst sıralarda yer alacaktır.
SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ
Soru: Putin ziyareti ne zaman olacak?
Bugün sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri 'işgalden yana değiliz' ifadelerini hep kullanıyorlar.
KABİL HAVALİMANI
Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef neyi, nerede, nasıl ifade edeceklerini belirlemiş değiller. Kabil Havalimanı'na 777 uçağın inmesi, içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde bir çok yolcunun bulunması süreci biraz olumsuz etkiledi. İşin olumlu gelişmesi halinde Karar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz.