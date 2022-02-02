Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar



Soru: Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı hakkında neler düşünüyorsunuz?



BİZİM MAHKEMELERİMİZİ TANIMAYANLARI BİZ DE TANIMAYIZ

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

Soru: Yunanistan'ın mültecilere zulmü hakkındaki düşünceleriniz neler?

İNSANLARIN ÖLÜME TERK EDİLMESİNE AVRUPA SESSİZ KALDI

Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN UKRAYNA PROGRAMI

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.