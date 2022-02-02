Barışın anahtarı Türkiye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

İki ülke ilişkilerinin 30'uncu yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olacak.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de bir araya gelecek. Ziyarette yeni iş birliği adımlarının atılması bekleniyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın da imzalanması öngörülüyor.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Ancak görüşmenin ana gündemi Rusya-Ukrayna arasındaki tırmanan gerginlik olacak. Erdoğan ve Zelenskiy, Moskova-Kiev hattındaki tansiyonun düşmesi için neler yapılabileceğini değerlendirecek.
Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'e 'bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması' için mesaj vermesi bekleniyor.