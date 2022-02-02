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    • 02.02.2022 07:43
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    3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti

    Milyonlarca Müslüman aleminin beklediği gün geldi ve 3 ayların başlamasıyla birlikte yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti oldukça büyüktür ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren bu önemli zamanda doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu aylarda bol bol ibadet etmiştir. Peki 3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

    takvim.com.tr
    3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet?

    3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam dünyası heyecanla bu ayları bekliyordu ve 2 Şubat yani bugün itibariyle Regai ayı başladı, sırasıyla Şaban ve Ramazan ayları da idrak edilecek. Bu aylarda yapılması bol faziletli olan ibadetler arasında üç aylar tesbihi yer alıyor, işte tüm bilgiler...

    ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

    3 aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

    3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

    3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramına yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

    3 AYLARDA ÇEKİLEN TESBİH VE ZİKİRLER:

    - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.

    - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

    - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

    - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

    - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

    - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

        - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

        - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

        - Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

        - Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

        - Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

        ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

        Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

        Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girdiğinde: "Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

        Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve sellem- isnat edilen, "Recep Allah'ın ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." rivayetinin ise aslı bulunamamıştır. (Süyûtî, s. 114)

        Üç Aylar'da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi "Üç Aylar Orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar'ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

        Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olmuştur.
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        Haberler Güncel 3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti…
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