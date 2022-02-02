3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam dünyası heyecanla bu ayları bekliyordu ve 2 Şubat yani bugün itibariyle Regai ayı başladı, sırasıyla Şaban ve Ramazan ayları da idrak edilecek. Bu aylarda yapılması bol faziletli olan ibadetler arasında üç aylar tesbihi yer alıyor, işte tüm bilgiler...
ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?
3 aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.
3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.
3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramına yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.
3 AYLARDA ÇEKİLEN TESBİH VE ZİKİRLER:
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'
- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'