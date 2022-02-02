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    • 02.02.2022 08:58
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    2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimine göre 3 aylar ne zaman başlıyor, yarın mı?

    Ramazan ayı içerisinde bulunan en önemli gecelerden biri Kadir Gecesi’dir. Kur’an-ı Kerim bu gece yeryüzüne inmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin 2022 yılında ne zaman idrak edileceği merak edilmeye başladı. Her sene merakla araştırılan Kadir Gecesi’nin hangi güne geldiğine haberimizden öğrenebilirsiniz. Kadir Gecesi’nde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini de haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 3 aylar ne zaman başlıyor, yarın mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimine göre 3 aylar ne zaman başlıyor, yarın mı?

    Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gecedir. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi için Müslümanlar hazırlık içinde. Kadir Gecesi Kur'an-ı öğrenme ve Rasûlüllah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilir. Peki, 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte merak edilenler...

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2022?

    Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

    Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü 2 Şubat günü başlayacak.3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

    KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

    Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

    Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

        KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?

        "Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

        Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere iioğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "işte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.

        Diğer bir rivayette Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.

        Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

        KUR'AN'DA DA GEÇİYOR

        Kadir Gecesi ile ilgili Kuran'da da geçen tanımlamalar bulunmaktadır

        "Doğrusu biz Kur'ân 'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yeryüzüne Melekler ve (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

        Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:

        Bir kere Rasûlüllah Ashab-ı Kirâma İsrailogullarindan birinin, silahını kuşanarak Allah (cc) yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

        Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:

        a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

        b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

        c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah (cc) Teâlâ'nin ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

        d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

        e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.

        KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

        Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

        Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

        Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demisti
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