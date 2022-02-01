Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili hakkında bilgiler...

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2022'nin ilk kandili Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandilinde ibadet etmek isteyenler bu önemli gün hakkında araştırmalara koyuldu. Regaip Kandili hakkında bilgiler gündeme geldi. Mübarek ayların habercisi olan Regaip Kandili hakkında tüm bilgiler haberimizde! Peki Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? İşte yanıtları...
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgileri paylaştı;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
DİYANET 2022 REGAİB KANDİLİ TARİHİ
Receb ayının ikinci günü idrak edilecek olan Regaib Kandili bu yıl 3 Şubat 2022 Perşembe gününe denk gelecek. Aynı ay içerisinde yani Şubat ayının 27'sinde ise Mirac Kandili idrak edilecek.
REGAİB KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.