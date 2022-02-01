Konya Şivlilik başvuru formu! Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Konya şivlilik başvuruları hakkında bir çok soru gündeme geldi. En eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önceki gece başlamaktadır. 2022 yılında da kutlamalar başladı. Konya'da 100 bin çocuğa Şivlilik kutusu hediye edilecek. Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
ŞİVLİLİK ETKİNLİKLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği 2022 yılında Şubat ayına denk geliyor. Etkinlikler 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.
KONYA ŞİVLİLİK KUTUSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle 20 bin Şivlilik çantasını internet üzerinden yapılan online başvurularla vermişti.
Bu yıl da Şivlilik Çantası hediyesi başvurularının hangi gün ve saatte başlayacağı belli oldu.