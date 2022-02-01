Konya Şivlilik başvuru formu! Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Konya şivlilik başvuruları hakkında bir çok soru gündeme geldi. En eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önceki gece başlamaktadır. 2022 yılında da kutlamalar başladı. Konya'da 100 bin çocuğa Şivlilik kutusu hediye edilecek. Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?