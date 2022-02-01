Koliva nedir, ne demek? Koliva'nın anlamı nedir? Koliva grubu üyeleri kimlerdir? Koliva grubu ne zaman kuruldu?

Hazırlanışı

Sabahtan buğdayı iyice yıkayıp 4-5 saat ılık suda ıslatın. İkindiden sonra içine bir tatlı kaşığı tuz eklediğiniz bol suda yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 40-45 dakika pişirin, erimemesine dikkat edin.

Buğday hafif çatlayıp yumuşayınca süzün ve yapışkanlığı gidinceye kadar birkaç kez sudan geçirin. Genişçe bir masaya temiz bir sofra bezi serip yıkanmış buğdayı yayın ve sabaha dek çok sıcak olmayan bir ortamda kurumaya bırakın.

Buğdayı ara sıra tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırarak yapışmasını engelleyin. Sabahleyin süslemek için bir avuç ayırmayı unutmadan bademleri iki ye bölün.

Cevizi dövün, kuru üzümleri temizleyin, bisküvileri toz haline getirin. Büyükçe bir tencerede unu 5 dakika kavurup buğdayı ekleyin. Nemi gitsin diye 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.

Dövülmüş bisküviden 4 çorba kaşığı ayırıp 3 çorba kaşığı galeta unuyla karıştırıp kenara koyun. Büyük bir kaba şeker ve ayırdığınız bisküvi-galeta unu karışımı dışında buğdayı ve tüm malzemeyi boşaltıp iyice harmanlayın. Hazırladığınız malzemeyi hafif tümsek oluşturacak biçimde çukur tabağa yerleştirin.

Ayırdığınız bisküvi galeta karışımını ince bir tabaka halinde yayın. Bir kâğıt ya da kaşık yardımıyla hafifçe bastırıp düzleyin ve üzerini pudra şekeriyle örtün. Pudra şekerini de kâğıtla düzgün bir şekilde yayın. Zedelememeye dikkat ederek badem içi, yaldızlı şeker ve badem şekeriyle süsleyin. Dilerseniz biraz tarçın serpiştirin.

Çabuk ekşiyeceği için hemen tüketmeyecekseniz buzdolabında saklayın.