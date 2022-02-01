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    • Güncel
    • 01.02.2022 14:05
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    • 01.02.2022 14:05
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    İstanbullulara trol diyen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan günler sonra ortaya çıktı!

    24 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar rezaleti yaşanırken dünyanın en pahalı 7. şehri olan İsviçre'nin Cenevre şehrinde kar tatili yapan CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan günler sonra ilk ses geldi.

    CHP’li İBB’nin kadrolu trolü günler sonra ortaya çıktı!

    İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan onlarca uyarılara rağmen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kar tatili yapmaya gitmesi büyük tepkilere neden olmuştu.


    VATANDAŞLARA TROL DEDİ
    24 Ocak Pazartesi günü İstanbulluların yollarda çile çektiği sıralarda sosyal medya üzerinden vatandaşlara troll yakıştırmasında bulunan Ongun'dan daha sonra haber alınamadı.

    MURAT ONGUN ORTAYA ÇIKTI
    Yaşanan kar felaketinde İBB görevlisi olarak İstanbulluları yalnız bırakan Murat Ongun sessizliğe gömülmüştü. Kar yağışının ardından yaklaşık 10 gün sonra Ongun'dan ilk paylaşım geldi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımının altına 'Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz.' mesajını bırakan Murat Ongun, günler sonra ortaya çıkmış oldu.
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        Haberler Güncel İstanbullulara trol diyen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan günler sonra ortaya çıktı!
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