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    • 01.02.2022 08:18
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    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM - 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın gerçekleşmesinin ve ardından 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında tercih işlemlerinin tamamlandığı EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli vatandaşların sınavdan başarılı not almaları ve tercih işlemlerini kılavuza uygun doğru bir şekilde yapmış olması büyük önem taşıyor. Peki ÖSYM 2022 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranını erişime açtı mı? EKPSS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanıyor?

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM - 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında tamamlanan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi ve EKPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

    Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

        Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

        KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

        İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

        * Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        * 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        * 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

        * Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

        * 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.

        KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, kadro dağılımı şu şekilde:

        İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

        ORTAÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

        ÖN LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

        LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI
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        Haberler Güncel EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM - 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
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