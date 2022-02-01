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    • 01.02.2022 23:53
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    • 01.02.2022 23:55
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    3 ayların başlangıç tarihi 2022: Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır?

    3 ayın başlangıcı Recep ayının başlangıcıyla aynı gündür. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Bu mübarek aya girerken oruç tutmak isteyen vatandaşlar bir çok soru hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki; Üç aylarda ne zaman, hangi gün oruç tutulur? Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır? İşte 3 ayın başlangıç tarihi ve üç aylar ve kandiller hakkında tüm detaylar...

    Recep ayında oruca nasıl niyet edilir?

    Üç aylarda oruç tutarken nasıl niyet edilir sorusu gündemde yer alıyor. Hazreti Muhammed'in (S.A.V) recep ayında "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. İslam aleminde önemli yer tutan üç ayların gelişiyle birlikte vatandaşlar üç aylarda oruç tutarken edilen niyet hakkında araştırmalara koyuldu. İşte, 2022 kandil tarihleri ve Üç aylarda ne zaman oruç tutulur? Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? sorularının yanıtları...

    2 ŞUBAT ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?

    Üç aylar, bu yıl Receb ayının ilk günü yani 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili de 3 Şubat Perşembe idrak edilecek.

    Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. 2022 Ramazan ayı da 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs'ta bitmesi ile üç aylar da tamamlanmış oluyor.

    ÜÇ AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgileri verdi;

    "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

    RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

    Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.

    Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK SEVAP MIDIR?

        Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçla geçiren kişi, büyük faziletlere erişir.

        "Recepin 13. günün orucu 3.000 sene oruç gibidir.
        Recepin 14. günün orucu 10.000 sene oruç gibidir.
        Recepin 15. günün orucu 13.000 sene oruç gibidir." (Suyuti, El-Le'ali)
        Recep ayının yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir
        "Recep'in yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir."(Nüzhetül-Mecâlis)
        Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişinin hesabı suhuletli olur
        " Recep'in tamamını tutanı Allah (cc) çok kolay bir hesap ile muhasebe eder." (Suyuti, El-Le'ali)1)Recep Ayı'nın 1. Günü oruç tutan mümine, bir aylık oruç sevabı yazılmaktadır.

        Recep'in ilk günü oruç tutan kişiye, bir aylık oruç sevabı yazılır
        Resulullah (asm) buyurdu ki:
        "Bir kimse Recep'in birinci gününü oruçlu geçirirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir." (Gunyetü't Talibin, Kenzül-Ummal)

        2))Recep Ayı'nın 1. günü oruç tutan bir Müslümanın tüm günahları affolunur. İşte, Recep Ayı'nın ilk günü oruç tutmanın fazileti şu ayetle müminlere aktarılmıştr.

        "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden günahları –bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır." (Gunyetü't Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)
        "Bir kimse Recep'in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun iki yıllık günahlarına kefaret olur." (Gunyetü't Talibin)

        3)Bir kimse Recep Ayında bir gün oruç tutarsa, kıyamet günü azaptan emin olur ve sıratı tevhid ile geçer.
        "Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer." (Deylemi)

        4) Recep ayında bir gün oruç tutan kişi için, gök kapıları istiğfar eder.
        "Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:
        -Ya Rabbi! Onu bağışla.
        Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:
        -Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)

        5) Recep'in başında, ortasında ve sonunda oruç tutan, tamamını oruçla geçirmiş gibidir
        Resulullah'ın (asm) Recep'in faziletine dair teşviklerini duyan yaşlı bir zatın:
        "Ey Allah'ın Resulü! Ben onun tamamını tutmaktan acizim." şeklinde beyanına karşılık, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
        "Recep'in ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı
        verilecektir." (Gunyetü't Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)

        6) Recep ayından bir gün oruç, 40 senelik oruca bedeldir.
        "Recep'ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır." (Nüzhetül-Mecâlis)

        7)Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah'ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir."İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala'dan bekleyerek, Recep'ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala'nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A'la cennetine yerleşir." (Nüzhetül-Mecâlis)

        "Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah'ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah'tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala'nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur." (El-Fetteni, Et-Tezkire)

        8)Recep ayından Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün oruç tutan kişi, 900 yıllık ibadet sevabına nail olur. Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:
        "Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir."
        Bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Hz. Enes (ra) şöyle der:
        "Bu hadis-i şerifi Resulullah'tan (asm) işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun."
        Resulullah (asm) buyurdu ki:
        "Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet (sevabı) yazılır." (Taberani, Kenzü'l-Ummal)

        9) Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişiye Cenab-ı Hak nida eder: Ey kulum! Dile benden ne dilersen….

        " Recep ayının tamamını tutana, Allah (cc) :
        -Ey kulum! Senin hakkın benim üzerime vacip oldu, dile benden ne dilersen. İzzetim ve Celalim hakkı için senin hiçbir duanıred etmeyeceğim. Sen Arş'ımın altında benim manevi civarımda komşumsun. Sen mahlûkatım içinde benim dostumsun. Sen İlahi katımda değerlisin. Artık sevinebilirsin. Benimle senin aranda hiçbir perde kalmamıştır, diye nida edecektir." (Nüzhetül-Mecalis)

        10)Recep'ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez." (Gunyet'üt Talibin)
        -"Ey Allah'ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb'ine koşup kurtul" derler.
        İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah'dan (cc) razı olan kimselerdir.
        İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir." (Gunyet'üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis)

        11) Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir. Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:

        -"Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala'ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun
        ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi" buyurunca, ben:
        "Ey Allah'ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?" diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):
        "Evet! Canım kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, Recep'ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar." (Nüzhetül Mecâlis)

        12)Recep ayından bir geceyi ihya edip, gününü de oruçla geçiren, cennet nimetlerine nail olur.
        "Her kim, Recep'ten bir geceyi ihya eder, gününü de oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir, cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve cennetin halis olan içeceğinden içirir. Ancak üç şey yapan müstesna:
        Bir şahıs öldüren, "Allah aşkına yardım edin" diye gece veya gündüzleyin Allah-ü Teala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen, (Müslüman) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde (maddi gücü varken) ondan (sıkıntıyı) gidermeyen." (Deylemi)

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        Haberler Güncel 3 ayların başlangıç tarihi 2022: Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır?
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