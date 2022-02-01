3 ayların başlangıç tarihi 2022: Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır?

Üç aylarda oruç tutarken nasıl niyet edilir sorusu gündemde yer alıyor. Hazreti Muhammed'in (S.A.V) recep ayında "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. İslam aleminde önemli yer tutan üç ayların gelişiyle birlikte vatandaşlar üç aylarda oruç tutarken edilen niyet hakkında araştırmalara koyuldu. İşte, 2022 kandil tarihleri ve Üç aylarda ne zaman oruç tutulur? Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? sorularının yanıtları...
2 ŞUBAT ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?
Üç aylar, bu yıl Receb ayının ilk günü yani 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili de 3 Şubat Perşembe idrak edilecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. 2022 Ramazan ayı da 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs'ta bitmesi ile üç aylar da tamamlanmış oluyor.
ÜÇ AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgileri verdi;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.
Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.