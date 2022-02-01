2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi

Rahmet ve bereket ayı olan üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu önemli günlerde kandil tarihleri de merak ediliyor. Peki, 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi