Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2022 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 10:10
    ABONE OL

    2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi

    İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Regaip Kandili çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi

    Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

    Rahmet ve bereket ayı olan üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu önemli günlerde kandil tarihleri de merak ediliyor. Peki, 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

        Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sözcü’den FETÖ tarzı beddua!
        Haberler Güncel 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi
            SON DAKİKA