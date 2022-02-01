2 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri! 2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur?

Müslüman aleminin merakla beklediği üç aylar artık başlıyor. Bu yıl üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 Çarşamba günüdür. Recep ayı ile birlikte başlayan üç ayların içerisinde 3 Şubat 2022 Perşembe günü de Regaip Kandili idrak edilecek. Üç aylara oruç tutarak girmek isteyen binlerce kişi imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek için internet arama motorlarında 2 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki 2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte yanıtları...