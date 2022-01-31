Regaib kandili ne zaman 2022? Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaib kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar 2022 yılının ilk ayı yaşanırken Diyanet takvimini merak etmeye ve dini günler tarihlerini araştırmaya başladı.İşte Regaip kandili ile ilgili bilgiler...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?
Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.
REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.