AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi kayıt tarihi ne zaman 2022?

Öte yandan yeni dönem öncesinde güz döneminden başarısız dersi bulunan veya mezun olabilmek için gerekli krediyi tamamlamaya çalışan öğrenciler bütünleme veya üç ders sınavı olup olmayacağını araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Üniversitenin resmi hesabından yapılan açıklamada mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders (tek ders) sınavı yapılmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi.

Yayımlanan takvime göre yaz okulu sınavları 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.