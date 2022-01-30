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    • 30.01.2022 17:26
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    • 30.01.2022 17:26
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    SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? E tebligat başvurusu kimlere zorunlu? Tebligat başvurusu internetten yapılır mı?

    Sosyal Güvenlik Kurumu SGK e- tebligat başvuruları 31 Aralık’ta sona erecekti fakat alınan kararla uzatılmasına karar verildi. Yarın yani 31 Ocak’ta son bulacak olan SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? Ülke genelinde işverenler için zorunlu tutulan bu başvurularda hangi işverenlerin bu zorunluluk dışında tutulduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Tebligat başvurusu internetten yapılır mı? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır?

    SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? E tebligat başvurusu kimlere zorunlu? Tebligat başvurusu internetten yapılır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na e tebligat başvurusu yapmakla yükümlü olan işverenlerin acele etmesi gerekiyor çünkü yarın son gün olarak belirlendi. SGK e tebligat başvurusunun online olarak nasıl yapılabileceğine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    2022 SGK ELEKTRONİK TEBBLİGAT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

    24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutuldu.

    SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Tebligatla ilgili genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

    SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

    -4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.
    -İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.

        SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan
        işverenlerin;
        -01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içinde, en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
        -İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
        Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu'nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
        E-devlet sisteminde sgk-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat sistemine kayıt yapılmaktadır.
        E-devlet > Sgk e-tebligat > Yeni Başvuru aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir;
        -E-devlet e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapınız E-devlet SGK tebligat başvurusu ekranı.
        -Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklayınız
        -Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlamış olacaksınız.

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        Haberler Güncel SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? E tebligat başvurusu kimlere zorunlu? Tebligat başvurusu internetten yapılır mı?
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